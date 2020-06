Suicide à Nioro : Ce que l’on sait sur Aliou Bakhoum, de 18 ans, retrouvé pendu à un arbre

Seneweb informait, en début de soirée de ce mercredi, de la découverte du corps sans vie d’un homme âgé de 18 ans retrouvé pendu dans le village de Keur Gamou dans la commune de Darou Salam, département de Nioro (centre). Il s’agit du dénommé Aliou Bakhoum qui a mis fin à ses jours par pendaison.Selon le chef de village de Keur Gamou, Aliou Mbengue, Alioune Bakhoum s’est suicidé à l'aide d'un pagne attaché à l'une des branches d'un arbre situé dans la brousse. Cette découverte macabre a été faite par des enfants qui se rendaient au daraa et qui ont vite alerté leurs parents.La famille et les voisins qui n'arrivent pas à comprendre les causes d'un tel acte, ont décrit Aliou Bakhoum comme une personne sage, généreuse, calme et très disponible.Alertés, la gendarmerie et les sapeurs pompiers ont rallié les lieux pour constat. Aliou Bakhoum a été finalement enterré à Keur Gamou.