Suicide d'Abdou Faye: "Cette mort est plus que suspecte'', RADDHO

La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) s'est exprimée suite au décès en détention d'Abdou Faye, présumé complice de Boy Djinné.

Elle estime que c'est une "mort plus que suspecte qui nécessite l'ouverture immédiate d'une enquête par le Procureur de la République pour élucider les circonstances du décès d'Abdou Faye et permettre d'en tirer toutes les conséquences de droit". La RADDHO ajoute qu'elle espère que les résultats de cette enquête couplés avec celle de l'autopsie permettront de situer les responsabilités. Au besoin d'identifier et de punir conformément à la loi, d'éventuelles personnes impliquées dans cette mort.

La RADDHO en appelle à la responsabilité des policiers





Le communiqué informe aussi que ''si le suicide n'est pas confirmé, ce décès vient allonger la liste des personnes qui ont perdu la vie dans les mêmes circonstances. Et surtout mettrait en cause la responsabilité des autorités policières qui, dans de telles circonstances, ont non seulement l'obligation de surveiller de manière appropriée la personne arrêtée mais aussi le devoir de lui permettre d'accéder à un personnel médical, à un avocat de son choix. Sans oublier le contact régulier avec les membres de sa famille".

Pour terminer la RADDHO rappelle aux autorités sénégalaises la nécessité d'assurer la sécurité des ''Sénégalais contre toute atteinte corporelle ou mentale intentionnelle, surtout lorsqu'ils sont en détention.".

Elles doivent par conséquent veiller en "toutes circonstances à ce que les personnes gardées à vue n'aient pas la possibilité de se donner la mort dans les locaux de la police et de la gendarmerie".