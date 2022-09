Suisse-Secrets : Moustapha Niasse se défend…

Moustapha Niasse, ancien Président l'Assemblée nationale du Sénégal, et l’homme d’affaires Abdoulaye Diao dit Baba Diao, sont mis en cause dans l’enquête OCCRP révélant le versement de sommes d’argent à différents politiciens et hommes d’affaires du Nigeria et du Sénégal par la société d’investissement AOG propriétaire de la compagnie Addax Petroleum.





Le fondateur de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) apparaît dans plusieurs comptes bancaires joints du Crédit Suisse aux côtés d’autres personnalités, en particulier du Nigeria. “Les montants positionnés dans un compte du Credit Suisse ont atteint une valeur maximale d’environ 40 milliards de francs CFA en mars 2005 (plus de 62 millions CHF au cours actuel du franc suisse)”, renseigne Impact.sn.





Interrogé par OCCRP, Moustapha Niasse clame n’avoir « jamais décidé, ni accepté d’avoir un compte commun dans une banque suisse », affirmant « ignorer tout à fait » l’existence de ce compte commun. « Si mon nom figure sur la liste des personnes qui auraient ouvert ce compte joint, une telle décision aurait été prise de manière totalement frauduleuse et à mon insu. »