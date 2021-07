Suite à ses propos sur Tivaouane : Le prêcheur Iran Ndao sanctionné

La décision est prise. Les membres du Dahira Mouhtafina de Tivaouane ont envoyé une notée salée au prêcheur Ibrahima Badiane plus connu sous le nom de Iran Ndao. "Après une concertation, nous avons pris la décision de retirer Iran Ndao dans le bureau du Dahira Mouhtafina de Serigne Moustapha Al Amine. Il ne peut plus être notre responsable. Il ne peut plus parler en notre nom", ont-ils déclaré dans un enregistrement audio. Tivaouane vient ainsi de signer l'exclusion de l'animateur religieux du groupe de presse D-média (Sen Tv et Zik Fm).





Cette sanction fait suite à la réplique de Serigne Moustapha Sy Al Amine envers l'Oustaz. "Ses propos sont irresponsables et irrespectueux", a-t-il fait savoir.





En fait, lors d'une conférence religieux, Iran Ndao avait laissé entendre à l'encontre de ses détracteurs, selon Senenews : "Je n'appartiens pas à Tivaouane. "Momou gnouma, douma sén néen" ".





Des déclarations qui avaient suscité colère et indignation dans la ville sainte de Tivaouane. Certains avaient même soutenu que le prêcheur a offensé la famille d'El Hadj Malick Sy.