Suivi de la campagne agricole : Moussa Baldé en visite dans le Saloum

Dans le cadre de la traditionnelle visite d'imprégnation de la situation de la campagne agricole, Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural était dans la région de Kaolack pour voir l'état d'avancement des cultures.





Après trois jours de tournée, le ministre accompagné d'une forte délégation composée de techniciens de son département, des régionaux du développement rural et agricole, des organisations de producteurs, des élus et des membres de l'administration territoriale, était dans la région au cœur du bassin arachidier.





Moussa Baldé s'est, par ailleurs, félicité du bon comportement des cultures dans les champs lors de cette visite dans la région de Kaolack qui l'a conduit dans la commune de Fass Barigo, dans départemental de Guinguinéo où il a visité une parcelle de 15 ha d’arachides. Des cultures pour lesquelles les producteurs nourrissent l'espoir de bonnes récoltes. Il s'est rendu par la suite dans la commune Keur Socé où le riz de plateau est en train de gagner du terrain dans cette partie de la région de Kaolack avec 3 ha de riz Nerica6, à l’allure magnifique comparable à ce qu'on voit dans des pays Asiatique . " Ce qui confirme que l'autosuffisance en riz c'est possible et qu’on cultive du riz partout au Sénégal “ a expliqué le Pr Baldé.