Sûreté urbaine : un membre de Pastef placé en garde à vue

Ndongo Diop est en détention à la Sûreté urbaine. Ce membre de Pastef a été arrêté et placé en garde à vue pour avoir tenu des propos jugés désobligeants contre le procureur de la République, notamment.



Libération, qui donne l’information, rappelle que Ndongo Diop est déjà sous contrôle judiciaire. Il avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt, en mars 2021, pour appel à l’insurrection, d’après le journal.



Il grossit le cercle des personnes envoyées en prison depuis juillet pour des propos incendiaires tenus sur les réseaux sociaux et visant souvent directement le chef de l’État.