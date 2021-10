Surpris avec des moutons d'un marabout: 02 voleurs lynchés à Touba

Le pire a été évité de justesse au quartier Madyana de Touba où deux voleurs ont frôlé la mort ! En effet, M.Sow et S.Ba, domiciliés à Sam, se sont introduits vers 03 heures du matin dans le domicile d'un chef religieux. Les deux cousins ont défoncé la porte de l'enclos avant de subtiliser 06 moutons appartenant à cette autorité religieuse selon des informations de Seneweb.







Mais au cours de leur retraite, les deux voleurs ont été suspectés et interpellés par des individus. Interrogés sur la provenance des moutons de race de très bonne qualité, M.Sow et S.Ba n'ont pas convaincu leurs interlocuteurs. Et ces riverains ont crié au voleur pour ameuter le voisinage.





La foule a envahi les lieux avant de passer à tabac les deux voyageurs nocturnes qui ont fini par passer aux aveux. Grièvement blessés, les deux voleurs étaient obligés d'indiquer la maison où ils avaient commis leur forfait. Dans un état piteux, les deux éleveurs ont été évacués, par la suite, à l'hôpital avant d'être embarqués e' direction de la police.





Les voleurs, d'après leurs confidences, indiquent avoir été sévèrement brutalisés et torturés lors de leur interpellation.









Visés pour flagrant délit de vol de bétail commis la nuit avec escalade et effraction, les deux mis en cause ont été déférés aujourd'hui. Mais ils se tordent toujours de douleurs.