Surpris dans un débit de boissons à Mbacké : L'ivrogne malmène un policier et écope de 03 mois ferme

Assis autour d'une table dans un débit de boissons situé à Ténou Ndiago, au quartier Mbacké Khéwar, Cheikh B.Y consommait tranquillement de l'alcool avec ses collègues. Malheureusement pour eux, une patrouille du commissariat urbain de Mbacké a effectué une descente sur les lieux.Les policiers ont décliné leurs cartes professionnelles dès leur arrivée, avant procéder à une vérification d'identité selon des sources de seneweb. Mais Cheikh B.Y s'est levé même avant son tour.Sommé de rester sur place, l'ivrogne a précisé clairement qu'il ne disposait par devers lui d'aucun papier. Pire, ce dernier dira à qui veut l'entendre qu'il ne va pas bouger d'un iota.Un des policiers a tenté de l'arrêter, mais le jeune homme s'en est opposé violemment selon le récit des faits. Appuyé par ses collègues, l'agent agissant dans l'exercice de ses fonctions a finalement neutralisé l'ivrogne. Qui a refusé aussi d'entrer dans le véhicule de la police. Ainsi, il a fait montre d'une vive résistance pour empêcher les flics d'effectuer leur travail. Embarqué de force au commissariat urbain de Mbacké, le jeune homme a menacé de mettre fin à ses jours.Déféré pour outrage, Cheikh. B.Y a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Mbacké. Face au juge, le jeune homme est passé aux aveux. Il prétend avoir agi sous l'effet de l'alcool. Le tribunal lui a infligé une sanction de 03 mois de prison ferme.