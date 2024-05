Surpris tout nu, un ado de 15 ans tentait de violer une déficiente mentale

Le commissariat de Bel-Air a déféré au parquet de Dakar le vendeur de sachets d'eau Y. D. Ce ressortissant guinéen âgé de 15 ans a été surpris tout nu, la nuit, vers 1 h, aux abords du Port autonome de Dakar. Il tentait de violer une déficiente mentale. Seneweb vous livre les détails de l'enquête.





Dans la nuit du mardi dernier, vers 1 h, l'attention du chauffeur P. A. N. a été attirée par le comportement suspect d'un individu. Depuis son camion stationné non loin des Grands Moulins de Dakar, il a aperçu un homme en train de suivre une déficiente mentale qui a l'habitude de passer la nuit dans le jardin de la société Eiffage.





Le chauffeur a réveillé son apprenti S. D. pour y voir plus clair. Tous les deux ont vu la déficiente mentale qui se débattait pour sortir des griffes de Y. D. qui tentait de la violer. Il a été interrompu dans sa sale besogne tout nu, au moment où il essayait de déshabiller la dame. Le chauffeur et son apprenti l'ont maitrisé et remis à la disposition des éléments du commissariat de Bel-Air.





Interrogé sur procès-verbal, le vendeur de sachets d'eau a tenté de faire croire aux enquêteurs que c'est une erreur de sa part. Y. D. a précisé qu'il était à son coup d'essai et a juré qu'il n'allait plus récidiver.





Malgré tout, cet adolescent de 15 ans a été déféré au parquet pour tentative de viol sur une déficiente mentale.