Suspension de la grève de la fédération nationale : Les boulangers de Kédougou jouent encore les prolongations

Poursuite de la greve des Boulangers de Kedougou

Les boulangers de la commune de Kédougou maintiennent le mot d'ordre de grève décrété par la fédération nationale des boulangers du Sénégal. Et pour cause, le blocage du prix de la baguette de pain de 190 grammes à 150 francs, les coûts élevés de la farine et les nombreuses taxées notées dans ce secteur expliquent la colère des professionnels du secteur.





Réunis en assemblée générale, ils ont décidé à l'unanimité de ne plus produire du pain tant que le prix ne sera pas revu à la hausse. Cependant, le président de l'association des boulangers se dit préoccupé par la demande des populations mais soutient que la hausse des prix du pain est irréversible à Kédougou. Et Serigne Fallou Galas Diokh d'ajouter: " A Ziguinchor, avec le même poids de 190 g, le pain est vendu à 175 f, idem à Kolda et à Dakar. A Tamba il est de 165 f. A Kédougou, nous sommes à 702 km de Dakar. Nous payons 900 f par sac de farine pour le transport, 25 000 f le bidon de 25 litres d'huile et 200 f le sachet de glace sans compter les intrants qui entrent en jeu dans la production du pain. Et vous voulez que le pain soit vendu à 150 f. Ce n'est pas possible! ", tient-il à expliquer à l'assistance.