Suspension des titres fonciers : Les collectifs de victimes de spoliation foncière demandent au président de la République d’aller jusqu’au bout de cette histoire

Beaucoup de collectifs de victimes de spoliation foncière se sont réjouis de la décision du président de la République de suspendre les procédures domaniales dans certaines zones du pays, dont Mbour 4.

Lors d’une conférence de presse dans la commune de Keur Mousseu, il ont déclaré soutenir la décision présidentielle. « Nous adhérons entièrement à cette décision. La mesure a fait naître l’espoir au sein des collectifs », s’est exprimé Amath Sarr, membre d'And defar Keur Mousseu.

Les différents collectifs demandent aux autorités concernées de mettre sur la liste les litiges fonciers qui les confrontent à d’autres personnes ou sociétés. Les habitants de Keur Mousseu, eux, demandent à la société agroalimentaire Filfili de leur restituer plus de 700 ha et 200 ha en ce qui concerne le monastère de Keur Mousseu. A Mbour 4, les populations de Keur Mousseu réclament 299 ha. Pour ce qui est de Dougar, un village de la commune de Diamniadio, le litige foncier oppose les populations et la société Peack up Investment.





Daouda Faye, le coordonnateur du Cadre d’échange, de réflexion et d’action pour le développement de Dougar (Cerad) soutient que des gens malintentionnés cherchent à avoir des titres sur ces terres qui sont à la population. Il pense que les quartiers de Dougar Yam ont été délestés de près de 40 ha, tandis qu’à Dougar Potou, des personnes riches ont accaparé une bonne partie de la forêt classée de Sébikotane, en attendant son déclassement. Les populations de Dougar Ouest se battent depuis des années pour la préservation de leurs terres.





« Dougar est entouré d’un mur de feu causé par des prédateurs fonciers », se désole M. Faye. Il invite les autorités à se concentrer sur les litiges fonciers qui pourraient créer d’autres problèmes à Keur Mousseu, à Diamniadio et à Sébikotane.

Ndour Diop du Consortium de réalisations commerciales et d’investissements (Crci) soutient ces collectifs. Elle invite Bassirou Faye à soutenir lui aussi les populations. « Nous recommandons au président de la République d’ordonner aux services compétents d’appliquer le droit en toute justice et avec discernement, en évitant d’être manipulés par les dérives et le lobbying populiste d’activistes, de maires, de ministres», termine-t-elle.