Suspension du droit de visite des détenus : Pr. Bouaré dénonce la décision de l'administration pénitentiaire

La décision prise par l'administration pénitentiaire de suspendre les droits des visites des détenus pour cause de Covid-19 n'est pas du goût de tous les spécialistes. Enseignant en Droit privé à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, le professeur Mady Marie Bouré, qui a contacté Seneweb, estime que "le droit de visite est important, c'est un lien de resocialisation pour maintenir le moral de ces détenus et qu'il n'y ait de rupture".





Selon le pénaliste, "les détenus et non les prisonniers sont des citoyens qui ont eu à commettre des infractions, ils ont donc légalement été jugés et une peine privative de liberté a été prononcée. Ils sont de ce fait incarcérés dans un établissement pénitentiaire pour y purger leur peine". Il rappelle en outre que ces derniers doivent respecter la discipline imposée par l'administration pénitentiaire.





"Mais même à l'intérieur de la prison, ils peuvent y commettre des infractions et être de ce fait sanctionnés. Il y a une graduation des sanctions et la sanction la plus lourde est la suppression du droit de visite. En l'espèce, les détenus sénégalais n'ont commis aucune faute. Il y a juste un vouloir de leur protection en invoquant la Covid".





De l'avis de l'avocat au barreau de Paris, il appartenait aux autorités pénitentiaires de prendre d'autres mesures de filtrage des visiteurs en demandant qu'ils soient testés en prouvant leur négativité ou que l'on prépare des parloirs adaptés à ces établissements.