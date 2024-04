Suspension provisoire des procédures domaniales et foncières : Voici les différentes zones concernées par la mesure





Les nouvelles autorités étatiques semblent prendre à bras le corps la lancinante question du foncier objet de plusieurs litiges depuis des années. Alors qu'on épiloguait sur l'arrêt des constructions sur le littoral dakarois, il nous revient que le gouvernement est allé beaucoup plus loin.





En effet, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a saisi le directeur général des Impôts et des Domaines à ce sujet. Les autorités "estiment nécessaire d'établir une situation exhaustive du foncier dans les zones géographiques les plus sensibles, dans lesquelles la paix sociale est menacée par des conflits en cours ou à venir", a-t-on appris. Par conséquent, en attendant la réalisation de cet exercice et en application des directives contenues dans la lettre susvisée, M. Abdoulaye Diagne a demandé, ce 29 avril, à ses services de procéder à une suspension provisoire de l'instruction des dossiers domaniaux et fonciers dans certaines zones.





Il s'agit ainsi du lotissement dit « BOA » à Dakar, du lotissement dit « Hangar des pèlerins » à Dakar, du lotissement dit « EOGEN 1 et 2» à Dakar, du « Terme Sud» à Ouakam.





Les lotissements de « Recasement 2 », de « EGEBOS ", de « Diamalaye » à Dakar, de la zone du littoral du département de Dakar (corniche-Ouest et corniche-Est), le Plan d'urbanisme de détails de Guédiawaye et le Plan d'urbanisme de détails de Malika sont aussi concernés par la mesure.