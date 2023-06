Sylvain Afoua et Nathalie Yamb facteurs de troubles au Sénégal

Dans un contexte tendu, marqué par des revendications sociales et politiques, le Sénégal a été confonté à un nouveau facteurs de perturbation provenant de deux figures controversées. Sylvain Afoua et Nathalie Yamb, se revendiquant panafricains, ont récemment pris part à des actions subversives sur les réseaux sociaux. Ils ont cherché à amener les opposants au président Macky Sall à se confronter aux forces de police et à relayer des témoignages d'éventuelles bavures perpétrées par les forces de l'ordre sénégalaises. Leurs actions irresponsables ont exacerbé les tensions et contribué à provoquer le chaos au Sénégal.





Sylvain Afoua, en utilisant ses partisans et contacts dans ce pays et les réseaux sociaux, a tenté activement d'inciter les opposants au président Macky Sall à se confronter violemment aux forces de police. Ses publications virulentes et ses appels à l'affrontement ont attiré l'attention des autorités sénégalaises. En cherchant à pousser les citoyens sénégalais à s'entredéchirer, Afoua a compromis la stabilité du pays et mis en danger la sécurité des Ivoiriens.





De son côté, Nathalie Yamb, en contact avec des militants sénégalais, a cherché à recueillir des témoignages d'éventuelles bavures perpétrées par les forces de l'ordre sénégalaises. Elle a cheché ensuite à les relayer à des journalistes et des organisations non-gouvernementales. Bien que la dénonciation des abus soit essentielle, la manière dont Yamb a procédé n'a pas favorisé une issue pacifique à la crise et a alimenté les tensions déjà exsistantes.