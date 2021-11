[Audio] Symposium sur « L'appel de Cheikhoul Khadim : jalons et exploits »

- Sous le Ndigeul de Cheikh Muhammadou Mountakha Mbacke, khalif général des mourides;





- L’occasion : journée culturelle du souvenir et de l'orientation à Touba;





- Lieu: Résidence de SERIGNE Abdou Samad Mbacke Chouhaibou;





- Date: le 11 novembre 2021 à dix heures.





- Les thèmes :

1. Unification de la divinité et de la seigneurie et leur incarnation dans les enseignements de Cheikh Al-Khadim avec un engagement envers le culte et un comportement rationnel; présenté par : Serigbe Ahmedou Mbacke Mourtada;

2. La réalité du soufisme selon Cheikh Al-Khadim, le conférencier : Dr Abdoul Ahad Sané;



3. Le service que Cheikh Ahmed Bamba a rendu à la science et à la connaissance par l'enseignement, l’écriture, l'orientation et l’éducation. Conférencier : Professeur Cheikh Moukhtar Ka



4. Appel de Cheikh Ahmadou Bamba à adhérer à la pure charia et à suivre la glorieuse sunnah. Conférencier : Professeur El Hadji Fadel Bousso Thierno.







5. Étape de Diourbel : La dernière étape du service du Cheikh à son serviteur l’élu Al-Mustafa : les leçons à tirer. Conférencier : Dr. Khadim Sylla.







Les activités du symposium sont divisées en deux sessions : - la session du matin, animée par l’Inspecteur M. Same Bousso Abdou Rahman - la session du soir, animée par M. Mam me Mor Hamdi Mbacke.