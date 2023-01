Syndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal: Omar Dramé élu nouveau secrétaire général

C'est ce weekend que les membres du syndicat des travailleurs de la pêche se sont rencontrés pour élire un nouveau bureau. Le congrès national s'est tenue à Thiaroye-Sur-Mer.





Les acteurs ont révélé que le secteur de la pêche ne porte pas encore les fruits attendus. En effet, six (6) objectifs prioritaires ont été mis en place (l’indemnité de logement, les difficiles missions qui exposent les agents des pêches) entre autres. Pour ces derniers, la pêche devrait faire partie intégrante du socle sur lequel repose toute politique cohérente dans le cadre de l’atteinte de la souveraineté alimentaire tant vantée par le gouvernement du Sénégal. Et cette politique ambitieuse puise son substrat dans le secteur primaire en général et en particulier dans la pêche et ne peut donc se réaliser sans renforcement des ressources humaines et l’amélioration de leurs conditions de travail.

"Nous allons aussi réfléchir avec les autorités concernées par rapport à l'intégration, définition de plans de carrière des agents contractuels car le secteur de la pêche est transversal et son développement repose sur des techniciens. C'est pourquoi, pour soulager ce secteur au bord du gouffre, il faudra intégrer dans la fonction publique les contractuels intéressés et définir un plan de carrière pour ceux qui désirent garder leur statut.

Par conséquent, pour pallier aux manquements constatés, des mesures de redressement très ardues méritent d’être prises rapidement par les autorités pour relancer résolument la pêche, afin de booster cette croissance de l’économie nationale", a déclaré Omar Dramé, nouveau secrétaire général.