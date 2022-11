Synergie des acteurs d’appui à l’entrepreneuriat : AFI-L’UE propose le schéma

Le Groupe AFI-L’Université de l’Entreprise, à travers son Incubateur d’Entreprises AFI-BOOST, a accueilli ce mercredi un panel portant sur la « Synergie des acteurs d’appui à l’entrepreneuriat : opportunités et perspectives » dans le cadre de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat (#GEW2022).





Un événement scientifique qui célèbre l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre





Dans son mot d’ouverture, la Vice-présidente du Groupe, Madame Mariama Coulibaly, est revenue sur le contexte de l’organisation de cet événement scientifique qui célèbre l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre. Venu représenter la DER/FJ (Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes), Monsieur Papa Mady Sidibé a axé son intervention sur les opportunités de financement offertes aux jeunes et aux femmes. Monsieur Mouhamed Naby Touré, représentant le PDCEJ (Projet D’appui au Développement des Compétences et de l’Entrepreneuriat des Jeunes), a rappelé les différents secteurs porteurs, notamment les hydrocarbures, les cuirs et peaux, les énergies renouvelables et l’agrobusiness. Au cours de son intervention, il a évoqué la nécessaire synergie entre les différents acteurs d’appui à l’entrepreneuriat.





Quant à Monsieur Pape Alé Amar de l’APIX (Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands travaux), il a souligné le manque de communication existant entre les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Monsieur Pape Amadou FALL, représentant du Ministère du Pétrole et des Energies a mis l’accent sur le cadre législatif et réglementaire qui régit l’exploitation des hydrocarbures et les opportunités d’investissement dans ce secteur.





Un schéma de synergie entre les différentes structures d’accompagnement en mettant en exergue l’importance des incubateurs universitaires comme AFI-BOOST, proposé





Le Professeur Mohamed El Bachir Wade, Directeur Académique du Groupe AFI-L’UE a proposé un schéma de synergie entre les différentes structures d’accompagnement en mettant en exergue l’importance des incubateurs universitaires comme AFI-BOOST. Dr Moustapha Faye, responsable scientifique et académique du Groupe AFI-L’UE, modérateur, a magnifié la pertinence des interventions avant de garantir un suivi des recommandations issues du panel.