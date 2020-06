Système d’alimentation en eau potable : La population de Nguekhokh verra bientôt le bout du tunnel

80% de la population de la commune de Nguekhokh, n’a pas accès à l’eau potable, selon le maire Pape Songhé Diouf . Les 20% qui y ont accès utilisent une eau de mauvaise qualité qui serait vecteur de maladies. 4.400 ménages utilisent l’eau des forages qui datent de 1981.''Plus de 54% de l'eau produite par ces deux forages se volatilisent, elles sont sous terre. Le rendement du réseau est de 46%, plus de la moitié de l'eau n'arrive pas aux populations'', a soutenu Charles Fall, directeur général de la Sones, qui effectuait une visite technique à Nguekhokh.Il ajoute qu'il y a ''des difficultés de l'accès à l'eau potable. Il y a encore des améliorations à faire, c'est la raison pour laquelle le président de la République nous a instruit à examiner les voies et moyens pour améliorer l'accès à l'eau des populations de Nguekhokh. Ce qui a justifié cette situation c'est peut-être l'absence d'infrastructures à niveau. C'est aussi la qualité des infrastructures qui sont gérées par des associations alors que ce n'est pas leur métier''.Ainsi, bientôt, la commune de Nguekhokh va connaitre une amélioration dans la qualité de l'eau. Grâce au Projet eau potable et assainissement en milieu urbain (Peamu), dont l’une des composantes profite à l’axe Mbour-Mbodiène qui inclut l’intégration de Nguékokh; de réels progrès vont être notés. Ceci grâce à un financement de la Banque Mondiale à l'État du Sénégal. Afin de renforcer le système d’alimentation en eau potable de la Petite Côte, 13,5 milliards ont été injectés, dont 2,5 pour Nguekhokh.Deux forages ont été réalisés d'une capacité de production globale de 230m³ par heure contre 85m³. La capacité de production de Nguekhokh est multipliée par trois. Un réseau de distribution de 56 kilomètres (1500 branchements sociaux et 15 bornes-fontaines) a été réalisé.Il faut aussi noter que la population de cette commune est en forte progression démographique. D'où une très forte évolution de la demande. D'ailleurs, Charles Fall rassure que les 1500 branchements vont être raccordés pour atteindre les 4.400 afin de satisfaire toute la population de Nguekhokh.