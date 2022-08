Tabagisme : au Sénégal, on fume maintenant à partir de 7 ans

La révélation est de la Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB). Au Sénégal, on commence de plus en plus tôt à fumer la cigarette. «Une enquête épidémiologique des autorités sanitaires nationales montre que l’âge d’initiation au tabagisme est tombé à 7 ans, contre 10 ans en 2013 », informe dans les colonnes de Bés Bi-Le Jour Moustapha Gaye, le président de la LISTAB.



Ce dernier tire la sonnette d’alarme : «Nous alertons encore une fois sur les risques que la présence du tabac fait peser sur nos pays, nos économies, nos populations dont les franges les plus ciblées sont les femmes, les jeunes et surtout les enfants qui sont particulièrement fragiles et sensibles aux produits du tabac.»