Tabagisme en milieu scolaire : ‘’11,2 % des garçons et 4,5 % des filles fument’’ (experts)

Rapport sur le tabagisme en milieu scolaire

Une enquête effectuée par des experts du ministère de l’Education révèle que de plus en plus d’élèves âgés entre 7 et 15 ans fument dans les écoles. Des enseignants se mobilisent pour aller en guerre contre ce fléau.





Ces experts sont d'ailleurs à Thiès pour mettre dans les curricula les méfaits du tabac chez les élèves.





‘’Chez les garçons, c’est pratiquement 11,2 % et 4,5 % chez les filles qui fument et c’est quand même beaucoup. Avec une population jeune, si on a déjà ces chiffres-là, c’est alarmant’’, a révélé le docteur Omar Ba, Coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabac, sur les ondes de la Rfm.





Plus grave encore, des enfants fument aussi des produits émergents, a révélé le Dr Ba, qui n’y est pas allé par quatre chemins pour dire que l’usage de ces produits constitue un danger.