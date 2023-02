Tabagisme : Gare à l'impuissance et à l'infertilité

Le monde compte au moins 600 mille fumeurs. Ils dépensent individuellement près de 7 000 F CFA par mois en tabac. Parmi eux, 300 mille sont en sursis et mourront certainement du tabagisme et 94 % pensent qu'ils savent que le tabac est nocif. Le tabac a tué plus que toutes les guerres réunies et deux fois plus que le paludisme. Et si rien n'est fait, il y aura un milliard de morts au XXIe siècle.





Il faut noter que chaque minute, neuf personnes meurent du tabagisme. Chaque cigarette fumée enlève 14 minutes de l'espérance de vie.





En effet, la fumée du tabac contient 7 000 composés. D'ailleurs, la mort par tabagisme est rarement rapide et jamais sans souffrance ; c'est comme si on se noyait.





Ces affirmations sont du professeur Abdoul Aziz Kassé, cancérologue.





Parmi les morts du tabagisme, 33 % sont atteints de cancer, 29 % de maladies respiratoires, 29 % de maladies cardiovasculaires. Le tabac est responsable de 2 % du diabète. Et 35 % des impuissances sexuelles sont liées au tabagisme. Selon le professeur Abdoul Aziz Kassé, le tabac laisse des handicaps. Ces impotences sont, entre autres, l’impuissance sexuelle.





"Aujourd’hui, 35 % des sujets qui sont impuissants le doivent au tabagisme. Ils sont soit victimes de leur tabagisme à eux ou le tabagisme des autres.





Il faut noter que la fumée que les fumeurs nous font inhaler est aussi dangereuse", souligne le cancérologue, président de l'association Prévenir.