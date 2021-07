Tabaski 2021 : Entre Linguère et Dakar, les prix du transport passent de 4.000frs à 10.000 frs

Hausse des prix à la Gare routière de Dahra

A quarante huit heures de la célébration de la fête de la tabaski, des voyageurs rencontrés à leur descente de véhicule à la gare routière de Dahra en provenance de Dakar dénoncent une hausse vertigineuse des prix du transport. En cette veille de fête, le constat est amer car les passagers sont obligés de débourser le double ou le triple pour arriver à destination. Une situation qui ronge les clients qui se disent laissés à la merci de certains chauffeurs qui profitent de la situation pour s’enrichir sur leur dos.

Assis devant son sac, Amidou Sall, la trentaine sonnée, le visage assombri à cause du long trajet 320 km (entre Dakar et Dahra) étale toute sa colère contre les chauffeurs qui ont délibérément augmenté le prix du transport en cette veille de tabaski. « Pour venir au Djoloff, nous avons pris un minicar et le chauffeur nous a demandé à chacun 10.000 frs au lieu de 4000.frs en temps normal », témoigne M. Sall

A coté de lui, un autre client qui préfère garder l’anonymat confirme cette augmentation exorbitante des prix du transport. Ce dernier interpelle toutefois les autorités administratives à prendre immédiatement des mesures coercitives contre ces chauffeurs « vereux » car les prix sont doublés voire même triplés à l’en croire.