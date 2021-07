Tabaski-2021 : Le marché est bien approvisionné en mouton (ministre)

Le ministre de l'Elevage et des productions animales a rendu visite ce dimanche 04 juillet aux éleveurs et opérateurs installés au foirail de Dahra pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans ce grand marché à bétail, à moins de trois semaines de la fête de la Tabaski. Selon Aly Saleh Diop, le marché est bien approvisionné en moutons et les prix sont très accessibles.





"Il y a des moutons pour toutes les bourses, les prix vont entre 60.000 francs Cfa et 300.000 francs Cfa et sur les 1.300.000 moutons ciblés pour couvrir la Tabaski, les 1050.000 sont presque disponibles grâce à l'offre nationale". Il en a profité pour rappeler les dispositions prises par le gouvernement pour la disponibilité du mouton de Tabaski. "L'État a construit des forages pastoraux et des parcs de vaccination pour améliorer le cheptel; comme à l'accoutumée, des dispositions relatives à l'exonération de tout ce qui est droits et taxes sur l'importation des animaux et la sécurité dans tous les points de vente ont été encore prises cette année pour faciliter l'accessibilité du mouton".





Sur la question relative à la cherté des moutons, le ministre rappelle que le gouvernement n'est ni vendeur encore moins acheteur mais il organise plutôt la commercialisation des moutons. Les éleveurs et les opérateurs ont pris l'engament de tout faire pour aider les Sénégalais à disposer de leurs moutons pour la fête de la Tabaski.