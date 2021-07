[Vidéo] Tabaski-2021 : Saint-Louis enregistre un excédent de plus de 3000 moutons (Service Élevage)

À quatre jours de la fête de l'Eid el Kabîr, communément appelée Tabaski, le département de Saint-Louis est bien approvisionné en moutons. Dans les principaux foirails, on a noté un important nombre de bêtes venues principalement de la Mauritanie.





Sur place, les prix varient entre 75 et 130 000. S'agissant du nombre exact de moutons enregistré, un excédent de 3209 a été noté par rapport à l'année dernière. " Pour les moutons étrangers, 6285 sont arrivés à Saint-Louis. L'année dernière, au même moment, ils n'étaient que 4744 moutons. Pour les moutons locaux, on en a enregistré 11784, alors que l'année dernière, aux mêmes périodes, ils étaient 10116. Au total, 18069 moutons sont dans les foirails. L'année dernière au même moment, ils étaient 14 860. Donc il y a un excédent de 3209 moutons au moment je vous parle. Je pense que le marché est bien approvisionné cette année" a déclaré Michel Gbaguidi, chef de service départemental de l'Élevage de Saint-Louis, qui rappelle que l'année dernière, au jour de la Tabaski, il restait 6000 moutons dans les foirails.





Les marchands de moutons interrogés sont du même avis que le chef de service départemental de l'Élevage. Pour l'un d'eux, Boubacar Sène, un jeune sénégalais venu du Mali, les moutons ne sont pas très chers et les prix sont abordables. "Il y en a pour toutes les bourses. Il y a des moutons à 85 000 francs CFA, il y en a d'autres à 100 000 francs CFA", a-t-il indiqué.