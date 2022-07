Tabaski 2022 : A Ziguinchor, les Imams prêchent pour le changement de comportement et le retour vers Dieu

La majorité des musulmans du Sénégal a célébré ce jour la Tabaski ou l'Aïd El Kébir. Les fidèles musulmans de Ziguinchor ne sont pas restés en rade, nombreux sont ceux qui ont célébré la Tabaski à la grande Mosquée qui a fait peau neuve, et au niveau des autres mosquées, comme celle de Boucotte dirigée par la famille Sow. Dans toutes ces mosquées, les Imams ont prêché au retour vers Allah, et ont inventé les fidèles à changer de comportement.





A la grande mosquée de Ziguinchor qui a été complètement réhabilitée rénovée par l'État du Sénégal, l'Imam Almamy Aïdara qui a prononcé le sermon à la place de l'Imam Ratib souffrant, a invité les fidèles à revoir les comportements et avoir un cœur de paix. " Au Sénégal nous sommes arrivés à un stade où les comportements se sont véritablement dégradés ainsi que les valeurs sociales. Tout ceci est favorisé par le mensonge qui est inclus désormais dans nos habitudes", indique l'Imam Almamy Aïdara.





Le Gouverneur Gedj Diouf a salué l'invite de l'Imam qui a recommandé le pardon et la tolérance, signe d'une bonne cohabitation sociale selon le chef de l'exécution régional, qui à son tour exhorte tous aux changements de comportement et à la tolérance pour la préservation de la paix sociale. Gedj Diouf a par ailleurs remercié Doudou Ka et ses partenaires pour la réalisation du chapiteau de la grande mosquée, ce qui a permis aux fidèles de prier convenablement.





A la grande de mosquée de Boucotte, l'Imam Cheikh Alioune Sow, Khalife de El Hadj Boubacar Sow, Cadi au tribunal départemental de Ziguinchor, a axé son sermon sur la paix. Selon lui, " Rien ne peut être et se faire sans la paix. Actuellement, le contexte dans lequel on vit, chacun à peur; pour s'exprimer maintenant, il faut remuer la langue mille fois avant de parler.





Les comportements ont complètement changé, et le Sénégal que l'on voit maintenant, ce n'est celui que nous a légué nos parents". L'Imam d'affirmer que tout ceci est regrettable, et qu'il faut impérativement chercher une sortie de crise.





Face aux scènes de violences politiques notées, l'Imam de la grande mosquée de Boucotte demande aux hommes politiques d'œuvrer pour la vérité, et de dire rien que la vérité à leurs militants surtout quand ils sont devant eux. " Il faut que les politiciens conscientisent leurs militants surtout dans ce contexte. Il faut qu'ils leurs parlent de la paix, et de la non-violence.





Un leader ne peut pas rencontrer ses militants sans leurs parler de la non-violence", affirme l'Imam Cheikh Alioune Sow. Pour le religieux, il faut arrêter d'inciter les jeunes à la violence. Aux jeunes il demande simplement de ne pas se laisser berner et d'attendre le jour du vote pour accomplir leur devoir. Les jeunes peuvent manifester leur sympathie envers un leader politique sans verser dans la violence, conseille-t-il.