Tabaski 2022 : Démarrage de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants, vendredi

Campagne de Vaccination des Pestes et Petits Ruminants

Dans le souci d’avoir des moutons de qualité pour la Tabaski, la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) procédera, vendredi, au lancement officiel de la campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants (PPR) simultanément dans certains de ses pays membres, informe l’APS.





"Près de 5 millions de doses de vaccins sont mobilisées pour réussir cette campagne qui vient en réponse à la requête des ministres de l’Agriculture et de l’Elevage des Etats membres bénéficiaires auprès de la Commission de la CEDEAO pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants", indique la source.





Elle rapporte que "la PPR tue jusqu’à 90% des animaux qu’elle infecte et provoque des pertes économiques importantes", alors que "pour les ménages, les chèvres et les moutons constituent un filet de sécurité et une source de revenus pour faire face aux périodes difficiles".





Pour la Directrice exécutive du CRSA basé à Bamako (Mali), Dr. Vivan Iwar, cette campagne progressive vise, à terme, à couvrir tous les 15 Etats membres de la CEDEAO dans le cadre du contrôle et de l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR) et d’autres maladies animales prioritaires.