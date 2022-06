Tabaski-2022 : les besoins du Sénégal estimés à 810 000 moutons

Pour cette année encore, nous apprend Le Soleil dans sa livraison de ce vendredi, les besoins en moutons de Tabaski restent maintenus à 810 000 têtes dont 260 000 têtes pour la seule région de Dakar.



D’après le quotidien national, le ministre de l’Élevage et des Productions animales s’exprimait ce jeudi lors du face-à-face du Gouvernement avec la presse,



Et de souligner que, à la date du 20 juin, "le suivi des effectifs de moutons présents au niveau d’un dispositif de 205 marchés et points de vente que nous avons mis en place dans toutes les régions du Sénégal a permis de recenser un cumul de 376 401 moutons en 2022 contre 363 051 soit un écart positif de 13 350 têtes".



Concernant la région de Dakar, a-t-il poursuivi, "72 286 têtes de moutons ont été recensées au total pour cette période contre 48 568 en 2021, soit un surplus de 23 718 moutons".



Selon Aly Saleh Diop, pour l’événement, un montant global de plus d’un milliard de FCfa a servi aux différents financements alloués aux éleveurs et opérateurs engagés dans la production et la distribution de moutons de Tabaski.