Tabaski 2022 Tivaouane : Le message de Serigne Babacar Sy Abdou

Le message de Serigne Babacar Sy Abdou

La ville sainte de Tivaouane a célébré la fête de l'Aïd ce dimanche. Le guide religieux Serigne Babacar Sy Abdou a dirigé la traditionnelle prière à Khalkhouss" devant des milliers de fidèles et de quelques personnalités de la cité religieuse parmi lesquelles le Maire de la ville Demba Diop Sy, le ministre Abdou Ndéné Sall , Diagne Sy Mbengue, Directeur de SN HLM.





Comme il est coutume de le faire chaque année à cette occasion, le khalife général de la confrérie Tidjania par l'intermédiaire de Serigne Babacar Sy Abdou a adressé un message fort à tout le peuple sénégalais d'ici et d'ailleurs en cette fête de pardon et de partage.





Dans son sermon, Serigne Babacar Sy Abdou appelle à faire acte de pénitence et de dévotion conformément au préceptes du Coran :" J'invite tous les musulmans à faire acte d'allégeance envers notre Créateur. Acceptons tous la volonté divine et soyons de bons pratiquants car il n y a rien qui est plus fort que ça".