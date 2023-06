Tabaski 2023 : 500 têtes de moutons de plus que l'année dernière, à Ziguinchor

À deux jours de la Tabaski, le marché est suffisamment approvisionné en moutons, à Ziguinchor. Sur un besoin estimé à 23 000 têtes, 17 500 moutons ont fini par être acheminés aux différents points de vente de la région, depuis le début des opérations, selon le Service régional de l'élevage de Ziguinchor.





Selon l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Sidy Guissé Diongue, "le niveau d'approvisionnement en moutons de Tabaski est satisfaisant. Comparée à l'année dernière, à pareille période, la région avait enregistré 17 000 têtes. Cette année, il y a 17 500", soit une augmentation de 500 bêtes.

Un surplus assez considérable, au regard de la crise sociopolitique dans la région. Les éleveurs et autres vendeurs ont occupé en masse les différents points de vente des départements de Bignona et de Ziguinchor visités par les autorités administratives et de l'élevage accompagnées par les différents acteurs du secteur.