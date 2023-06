Tabaski 2023 à Kolda : L'imam ratib appelle à pacifier l'espace politique

La situation politique tendue au Sénégal a occupé une place de choix dans le sermon de l'imam ratib de Kolda. El Hadj Thierno Alassane Tall a invité les acteurs politiques à la paix et au dialogue sur toutes les questions qui intéressent les citoyens. Sans la paix, pas de développement et c'est tout le monde qui en souffre.



L'imam ratib de Kolda demande aux populations, surtout les jeunes, à cesser la violence et de ne pas casser ce que l'État a investi pour l'intérêt général.



Thierno Alassane Tall Tall a dirigé la prière de Tabaski à la grande mosquée de Kolda située au quartier Doumassou. Autorités religieuses, administratives et politiques, et autres fidèles étaient nombreux à cette prière, vêtus de leur plus beau boubou.



Après les deux Rakka, l'imam a aussi dans son prêche, invité les musulmans au retour à des valeurs islamiques. L'islam a ses obligations que le croyant doit impérativement respecter, dit-il. Une religion de paix et chacun doit à tout moment et de son côté cultiver la paix et le pardon.



Ce sermon de l'imam sur la paix a été bien apprécié par le gouverneur de Kolda. Saër Ndao appelle à la sauvegarde des réalisations de l'État au profit de tout le monde. Pour lui, rien ne se construit dans la violence et sans la paix, pas de développement ni d'épanouissement.