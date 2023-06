Tabaski 2023 : A Louga les prix des moutons varient entre 50.000 et 500.000 FCfa

A trois jours de la célébration de la fête de la tabaski, le chef du service départemental de l’Elevage de Louga, Aya Ndiaye rassure les Sénégalais. Il pense qu’il est très prématuré de parler de pénurie de moutons pour cette année dans la capitale du Ndiambour.

A la date d’aujourd’hui, le département de Louga a recensé comme entrées 70.000 moutons contre 100.000 moutons soit un déficit d’environ de 30.000 moutons .

Le chef du service de l’Elevage de Louga de déclarer que le gap sera résorbé car des maures venus de la Mautitanie ont pris d’assaut la nationale en allant vers saint Louis avec des moutons à perte de vue .

Les moutons sont relativement accessibles dans les différents points de vente installés dans le département et leurs prix varient entre 50.000 et 500.000 FCfa a déclaré M. Ndiaye .

La cherté de l’aliment a beaucoup impacté sur le prix du mouton : « Le sac de paille coûte 5.500frs et le sac de l’aliment bétail de 50kilos se vend à 14.000 FCfa ce qui fait que les éleveurs ont élevé le prix du mouton », a constaté M. Aya Ndiaye