Tabaski 2023 : Approvisionnement en moutons et situation des denrées alimentaires

À l'approche de la fête de Tabaski, les besoins du marché national en moutons sont estimés à 810 000 têtes, dont 260 000 pour la seule région de Dakar, informe un communiqué du Bureau d’information gouvernementale. Cependant, selon le suivi de 209 marchés à travers le pays, au 18 juin 2023, il a été constaté certaines variations dans l'approvisionnement.



Au niveau national, 559 215 têtes de moutons ont été recensées, ce qui représente une augmentation de 18 527 ruminants par rapport à la même période en 2022.



Néanmoins, à Dakar, on note une baisse de 39 325 sujets par rapport à l'année précédente, avec un enregistrement de seulement 84 244 têtes. Cela s'explique par l'hésitation des opérateurs en raison du contexte actuel et la disparition de certains points de vente importants, notamment en raison des travaux du Bus Rapid Transit (BRT) et des aménagements urbains.



Il est à souligner que l'État a consenti des efforts considérables pour faciliter le bon déroulement de l'opération. En termes de financement, plus de 1,3 milliard F CFA a été dépensé pour permettre aux opérateurs d'aller chercher des moutons à la fois au niveau national et international.



Par ailleurs, des dispositifs de sécurité importants ont été déployés à l'échelle nationale, pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.



Dans la région de Thiès, le Premier ministre Amadou Ba, qui est également ministre de l'Élevage et des Productions animales, a visité les foirails de Sandiara, Touba Toul et Séwékhaye, le 17 juin. Il a constaté un niveau d'approvisionnement satisfaisant et a échangé avec les maires et les opérateurs de moutons de Tabaski. Ces derniers ont vivement apprécié l'appui du gouvernement, notamment pour l'octroi d'aliments de bétail subventionnés à hauteur de 47 %.



Au niveau des postes frontaliers, le secrétaire général du ministère de l'Élevage et des Productions animales, accompagné de responsables d'organisations professionnelles, a visité plusieurs marchés à bétail du 15 au 18 juin 2023. Là aussi, le niveau d'approvisionnement a été jugé satisfaisant par rapport aux années antérieures.



Concernant les denrées alimentaires, la situation est également suivie de près. Pour l'oignon, la consommation mensuelle est estimée à 30 000 t, avec une production locale de 50 000 t et une autorisation d'importation de 10 000 t. Les prix sur le marché de référence à Dakar s'établissent à 9 750 F CFA le sac d'oignon jaune et entre 13 500 et 14 500 F CFA le sac d'oignon rouge.



Pour la pomme de terre, les besoins mensuels de consommation sont estimés à 8 500 t, tandis que les stocks de pommes de terre s'élèvent à plus de 60 000 t, soit une augmentation de 16,4 % par rapport au mois de mai. Les prix varient entre 9 500 et 11 000 F CFA le sac.



En ce qui concerne la carotte, la consommation mensuelle est estimée à 4 000 t et il n'y a aucun risque de pénurie signalé à ce jour. Les stocks sont jugés satisfaisants et le prix se maintient à 700 F CFA le kilogramme.



Il est important de noter que la période des préparatifs de la fête de Tabaski est propice à des pratiques spéculatives sur les prix des denrées de grande consommation.



Afin de freiner ces difficultés, les autorités ont pris des mesures importantes, notamment en renforçant les stocks nationaux avec une autorisation spéciale d'importation de 10 000 t d'oignons. Quant à la pomme de terre, la disponibilité locale permet de répondre à la demande et la distribution du produit reste stable.



Par ailleurs, d'autres produits de première nécessité ont été évalués. L'approvisionnement en huile et en sucre est jugé correct, et les prix sont stables grâce à l'arrêté n°017018 qui a homologué le prix de l'huile raffinée de palme.



En ce qui concerne le riz, on observe une légère baisse des stocks pour toutes les variétés, mais les prix demeurent stables. Pour le lait en poudre, l'approvisionnement du marché est satisfaisant et les prix fixés sont respectés au stade de la vente au détail.



Bien que les récentes manifestations aient perturbé la chaîne de distribution, la situation se rétablit progressivement, en ce qui concerne le gaz butane, indique le communiqué. Les prix des bonbonnes de gaz butane restent stables, et grâce à la reprise des livraisons, l'approvisionnement est en voie de normalisation.