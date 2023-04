Tabaski 2023 : Les difficultés énumérées au cours d'un CRD préparatoire

Les autorités administratives et les services régionaux compétents ont organisé hier mardi un Comité Régional de Développement ( CRD) pour évaluer la Tabaski 2022 et préparer celle de 2023. Les acteurs ont saisi l'occasion pour énumérer les difficultés qui gangrènent le secteur de la commercialisation du mouton.



D'abord l'absence de site d'accueil du bétail continue d'être un casse-tête pour les nombreux opérateurs qui peinent à trouver un endroit adéquat et remplissant toutes les commodités. L'inspecteur de l'Élevage, Mamadou Sylla, informe à ce sujet que la région dispose du seul marché de Touba Mouride situé dans le département de Bounkiling. Malheureusement, se desole-t-il, il n'y a ni électricité ni eau.



Les acteurs ont ensuite déploré le non remboursement des prêts bancaires que les opérateurs avaient contracté dans le cadre de leurs activités d'achat et de revente de mouton l'année dernière.



Enfin des craintes de ne pas satisfaire l'expression des besoins estimés à 14 000 moutons hantent déjà les esprits. Mais l'inspecteur Sylla rassure en rappelant que l'année dernière, la région avait une expression de besoin de 10.000 moutons et s'était retrouvée avec 11 000 têtes.