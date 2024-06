Tabaski 2024 : Le Président Bassirou Diomaye Faye va prier à…

Comme la fête de la Korité, le Chef de l’État effectuer sa première prière de l’Aid El Kébir (Tabaski) à Dakar. «Il a informé le Conseil qu’il participera à la prière de la Tabaski à la Grande Mosquée de Dakar », a-t-on indiqué dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 12 juin, au Palais.





Le Président de la République a aussi demandé au Gouvernement, notamment au Ministre de l’Intérieur, de prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation des cérémonies de prières sur l’étendue du territoire national.