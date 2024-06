Tabaski : 4500 tonnes de déchets ramassées à Dakar, Moussa Balla Fofana avertit…

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a mobilisé plus de 6 000 agents sur le territoire nationale, dont 4 000 dans la région de Dakar, avant, pendant et après la Tabaski, pour la collecte des ordures.



Faisant le point, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, a indiqué que «540 rotations ont été effectuées». Des ramassages qui ont abouti à la collecte de «plus de 4500 tonnes de déchets» déversées à Mbeubeuss, poursuit-il, repris par Le Soleil.



La tutelle a tenu à remercier les agents pour «leur engagement» sur le terrain avant de sensibiliser les responsables des points de vente de moutons «pour qu’ils laissent les lieux propres en partant».



Par ailleurs, avertit le ministre, «après le nettoyage, nous allons nous occuper de tout ce qui est encombrement parce qu’on ne peut pas continuer à agresser notre cadre de vie à tel point que nous ne pourrons même pas nettoyer nos villes».



Le successeur de Modou Diagne Fada interpelle également les maires qui, dit-il, «doivent venir en renfort en conscientisant les populations sur l’importance de ne pas jeter des ordures dehors, mais surtout d’appuyer les équipes sur le terrain».