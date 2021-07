Tabaski à Kolda : 5000 moutons disponibles sur les 8000 attendus

Des moutons attendus à Kolda

Sur les 8000 moutons attendus dans le département de Kolda, seuls 5000 sont disponibles à la date de ce jeudi 15 juillet; soit un gap de 3000 moutons. La révélation est du chef de service départemental de l'élevage et des productions animales. Abdou Sarr de rassurer les populations quant à la disponibilité des moutons.





Sur les différents points de vente installés dans la commune de Kolda, les moutons sont bien disponibles, mais à des prix jugés trop élevés par les acheteurs. Des prix qui vont de 75.000 à 500.000 FCFA.

La plupart des moutons viennent des régions de Tambacounda et de Kaffrine, ajoutés à la race locale.