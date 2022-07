Tabaski à Kolda : Le sermon de l'imam Thierno Alassane Sall contre la violence

La violence a été l'un des thèmes abordés par l'imam ratib de Kolda dans son sermon. "La violence n'a jamais rien réglé, sinon nuire les peuples" a dit Thierno Alassane Tall. Ajoutant que le dialogue et la concertation doivent être au-devant de la scène quel que soit le sujet. Comme pour dire que la violence verbale et celle physique ne sont pas admises chez l'imam ratib de Kolda, qui dans son sermon du jour, appelle le peuple sénégalais à la culture de la paix, de l'entente et de la solidarité dans ce contexte de cherté de la vie.

Ainsi, l'imam a prié pour un Sénégal de paix, pour des élections sans violence et aussi pour un bon hivernage. Thierno Alassane Tall a aussi invité les fidèles au respect des valeurs de l'islam et surtout l'éducation des enfants pour des lendemains meilleurs.