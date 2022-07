Tabaski à Matam : Thierno Mouhamadou Samassa exhorte les fidèles à l’unité, à la cohésion et à l’entente dans la foi

A l’instar de leurs coreligionnaires, les fidèles musulmans de la capitale régionale ont célébré la fête de l’Aïd El-Kébir ce dimanche 10 juillet 2022 au niveau de l’angle Fadel qui a servi de lieu pour la prière des deux rakas dédiés à l’événement.



Durant ce moment de communion et de prière, l’Imam râthib Thierno Mamoudou Abasse Sarr, a rappelé aux fidèles la quintessence de la cérémonie en affirmant que la célébration de la Tabaski qui est la fête du sacrifice, est une occasion bénie qui rappelle aux musulmans les valeurs sublimes qu'ils ont en partage, notamment la solidarité, la fraternité et le pardon.



Lors de sa traditionnelle rencontre avec les fidèles, Thierno Mouhamadou Samassa, le saint-homme de Matam a imploré le Tout-Puissant dans sa grâce, sa clémence et sa miséricorde, de dissiper tous les soucis des croyants en leur apportant la quiétude. Guidés par les nobles valeurs islamiques d’unité et de fraternité, le chef religieux s’est saisi de l’occasion pour relever le caractère important de l’unité, de la cohésion et de l’entente des musulmans face aux difficultés et les problèmes auxquels le monde fait face.