TABASKI A TAMBACOUNDA : L'imam Ratib exhorte les politiques à veiller à la stabilité sociale

L'Aid Kebir, communément appelée Tabaski, a été célébrér hier dimanche 10 juillet par l'écrasante majorité des musulmans venus très nombreux à la grande mosquée sise au quartier Dépôt, prendre part à la prière des deux raakats dirigés par l'imam Ratib El hadj Thierno Souleymane Agne.



En présence du Gouverneur Oumar Mamadou Baldé, du Ministre des Forces Armées Sidiki Kaba, du Président du conseil départemental, Mamadou Kassé et des fidèles drapés de leurs plus belles tenues traditionnelles, l'imam Ratib a, dans son sermon, invité les fidèles à être véridiques tout en évitant les interdits de l'islam.



Thierno Souleymane Agne a vivement remercié Me Sidiki Kaba pour son soutien sans faille apporté aux populations de Tambacounda avec la construction des mosquées de Tamba Socé, Dépôt, Pont et les clôtures des cimetières de Saré Guilel et Gourel Diadié.



L'imam à, par ailleurs, évoqué dans son discours l'actualité et profité de l'occasion pour lancer un appel à la classe politique et à toutes les forces vives. Il a exhorté la classe politique à veiller à la stabilité sociale. Selon lui, le Sénégal est un pays exemplaire. Pour conclure, l'imam a prié pour un bon hivernage sur toute l'étendue du territoire.