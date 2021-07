[Vidéo] Tabaski à Touba : Serigne Mountakha prône un retour vers Dieu

Comme à l'accoutumée, Serigne Mountakha Mbacké s'est adressé aux musulmans plus particulièrement aux mourides suite à la prière du rituel du sacrifice de l'Aïd El-Adha, dirigée par Serigne Fallou Mbacké fils de Serigne Abdou Khadre Mbacké.





Le patriarche de Darou Miname a axé son sermon d'une quinzaine de minutes sur le chemin du retour vers Dieu. Ainsi, le khalife général des mourides recommande aux musulmans de faire de l'adoration du seigneur une priorité.





"J'exhorte tous croyants à un retour à Dieu et à ses recommandations. Khadim Rassoul nous a enseigné d'adorer et de suivre scrupuleusement les recommandations de Dieu. Un bon musulman doit avoir ces vertus: courage dignité et détermination (Jom , Ngor ak pastef) " a-t-il rappelé, d'emblée.





Ainsi Serigne Mountakha a également recommandé aux fidèles d'apprendre les enseignements de Serigne Touba. Selon lui, Khadim Rassoul a consacré toute sa vie à adorer Dieu, travailler et suivre les traces du prophète Mohamed (psl).