Tabaski : Après Thiès, Habib Niang soutient les membres du MASS à Guédiawaye

Le président du Mouvement And Suxali Sénégal (MASS), Habib Niang, après avoir remis six (6) tonnes d'oignon et de pomme de terre aux femmes et aux jeunes de son mouvement à Thiès, remet ça à Guédiawaye.







Cet énième geste de générosité de Habib Niang a eu lieu, hier. mercredi 29 juillet 2020. Il était encore question pour le bienfaiteur légendaire d'appuyer ses militants de Wakhinane Nimzatt et Sam Notaire.





Quid de la nature du don ? Habib Niang leur a donné des masques, du gel antiseptique, des détergents, de l'oignon et une enveloppe pour leur permettre de passer une bonne fête de Tabaski. Un geste loin d’être fortuit car allant en droite ligne du leadership incarné par leur mentor.





Un acte de haute portée, qui vaut son pesant d'or, salué à sa juste mesure par les bénéficiaires qui ont, encore une fois, réitéré leur choix de rallier le MASS. Surtout dans un contexte particulier où le coronavirus, hélas toujours présent, poursuit sa chevauchée meurtrière. Aussi, le président du MASS invite à nouveau ses partisans à la prudence et au respect des gestes barrières pour se protéger de la Covid-19.