Tabaski : Getzner, Bazin Gold et Brodé Mary Guèye : Les Saint-Louisiens optent pour le luxe

Connus pour leur élégance et leur bon goût, les Saint-Louisiens ne manquent jamais l’occasion de bien s’habiller à l’occasion de fêtes. Que ce soit la Korité, la Tabaski et autres. Malgré la situation difficile qui sévit dans le pays avec la recrudescence des cas de Covid-19, les « Doumou Ndar » ne veulent pour rien au monde rater la fête de la Tabaski. Ils ont pris d’assaut les boutiques de tissus pour choisir les tendances du moment.







Dans les trois grands marchés de la vieille ville, c’est la grande ambiance avec des va-et-vient interminables. Si certains ont préféré se servir chez les marchands ambulants, les plus nantis ont opté pour les boutiques spécialisées dans la vente de tissus de luxe. Et dans ces dernières, les tissus les plus prisés sont le getzner, le brodé Mary Guèye, le bazin Gold ou encore le voile brodé. Trouvé dans sa boutique, Doudou Diop, vendeur de tissus au marché Ndar Toute, explique que malgré la crise économique, les femmes ont opté cette année pour le getzner qui est très cher. « Cette année, les tissus les plus vendus aux femmes sont les getzner. Le mètre revient à 12 000 francs CFA, le bazin gold à 5000 francs CFA le mètre et le brodé Mary Guèye à 3000 francs CFA le mètre. Pour les hommes, ils choisissent souvent le fil à fil ou le Super 100 », explique le commerçant. Ousmane, vendeur de tissus qui gère la plus grande boutique de tissus de Saint-Louis confirme la même tendance. A l’intérieur de la boutique bien achalandée, les clients se bousculent pour choisir les plus beaux tissus au grand bonheur du gérant. « Ici, nous vendons presque tous les genres de tissus, mais cette année, les femmes ont choisi les getzner, le bazin gold, et le brodé Mary Guèye. Ce sont les modes les plus prisées cette année », confie ‘’Ousmane Tissus’’.





Au marché Sor, en dépit des heurts qui ont opposé vendredi matin la police et les marchands, les activités ont repris de plus belle. Si les jeunes marchands ambulants ont repris leurs places au niveau de l’Avenue Général de Gaulle, les boutiques de tissus ne manquent pas d’affluence. Dans celles qui sont les plus visitées, les gérants manquent de temps à cause de l'affluence des clients. Les tendances notées sont les mêmes, avec presque les mêmes demandes. Comme au marché Ndar Toute, ici c’est le getzner, le bazin gold et le brodé Mary Guèye qui font la loi, qui occupent une place de choix dans le coeur des Saint-Louisiennes qui, malgré la crise économico-sanitaire, ne veulent, pour rien au monde, rater le rendez-vous de l'élégance.