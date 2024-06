Tabaski : Le Crédit Mutuel du Sénégal accompagne ses fidèles clients et les couches démunies

Fidèle à son statut d’Institution de Microfinance leader au Sénégal et dans la zone UEMOA, le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) a entrepris des actions d’envergure en vue d’accompagner ses fidèles clients mais aussi des couches démunies de la population durant la fête de Tabaski.



Pour réarmer son engagement de proximité, de reconnaissance, de partage et de générosité avec ses clients, une opération de fidélisation dénommée « Délo Ndioukél » a été lancée sur tout le territoire national. Ainsi, dans chacune des 7 Directions Régionales que compte le CMS, une très forte délégation a rendu visite à deux dèles client/sociétaires pour leur apporter des présents (mouton, tissu, denrées alimentaires entre autres) et surtout pour les remercier de leur fidélité au CMS.



En marge de cette opération « Délo Ndioukél » un Jeu tombola a également été organisé dans les meilleures caisses du CMS pour permettre aux clients de gagner par tirage au sort des moutons et de superbes coupons de tissus en guise de reconnaissance pour leur fidélité. Aussi, fidèle à son engagement d’accompagner les couches les plus vulnérables de la population, et en collaboration avec sa Fondation, le Crédit Mutuel du Sénégal a offert à 14 Daaras de toutes les régions, des moutons et aussi des denrées alimentaires afin qu’ils puissent fêter dignement la Tabaski.



Tout ceci répond à l’objectif fondamental du CMS qui est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des couches de la population les plus vulnérables en inscrivant ses actions dans une démarche basée sur une des valeurs bien sénégalaises : le partage.