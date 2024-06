Tabaski : le ministère de l’Élevage vend des moutons, les prix varient entre…

Lors d’un point sur le marché des moutons, à J-7 de la Tabaski, qui est prévue lundi 17 juin, Dr Ndèye Coumba Mbengue de la direction de l’Élevage a révélé que le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage commercialise des moutons. L’initiative vise à «aider les populations les plus vulnérables», signale-t-elle dans des propos repris par Bés Bi.



«Les prix varient entre 95 000 et 150 000 francs CFA, informe Dr Mbengue. Nous avons un point de vente à Jaxaay, près de la gendarmerie, au CICES. Le ministère a des blocs de bergeries qui ont une capacité de 1000 moutons.»