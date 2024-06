Tabaski : le point complet sur le marché des moutons

Selon le point effectué à J-7 de la Tabaski, prévue lundi 17 juin, le Sénégal a atteint 94,58% de son objectif d’approvisionnement du marché des moutons. Les chiffres rapportés par Dr Ndèye Coumba Mbengue de la direction de l’Élevage, repris par Bés Bi, concernent 206 points de vente officiels.



Cette dernière révèle que le marché compte, à J-7 de la fête, 766 125 têtes. À la même période, l’année dernière, le Sénégal comptait 709 088 bêtes, soit une hausse de 57 037 d’une année à l’autre.



Cette évolution se reflète au niveau de Dakar : alors que 155 616 sujets ont été recensés en 2023, à une semaine de la Tabaski, la capitale en a enregistrés 206 605 en 2024, soit 50 989 de plus.



Si cette année le marché intérieur est davantage approvisionné à quelques jours de la célébration de l’Aïd, par rapport à 2023, les importations enregistrées jusque-là ont affiché un recul en glissement annuel. Les moutons en provenance du Mali et de la Mauritanie sont estimés à 254 711 sujets alors qu’ils étaient au nombre de 212 367 il y a un an.



Le volume des importations devrait prendre l’ascenseur. Car, Bés Bi annonce l’arrivée imminente d’autres moutons en provenance du Burkina Faso et du Niger. «Avec l’insécurité, ils font un grand tour avant d’arriver au Sénégal, ce qui explique leur retard», relaye le journal.