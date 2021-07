Tabaski / Louga : " Il n’y aura pas de pénurie d'oignon et de pomme de terre" (commerçants)

Sur toute l’étendue de la région de Louga, le marché est actuellement bien approvisionné en oignon et en pomme de terre à trois jours de la fête de la tabaski et les prix sont accessibles. Assurance faite par le coordonnateur de l’Unacois yessal de Louga, Mbargou Lo qui estime que les producteurs et les commerçants ont pris toutes les mesures possibles pour satisfaire les consommateurs.





« Nous sommes très optimistes qu’il n’y aura pas de pénurie en oignon et en pommes de terre cette année car les productions sont abondantes; non seulement l’oignon et la pomme de terre ne manqueront mais leurs prix pourront connaître une baisse d’ici la veille de la tabaski », a souligné M. Lo.











Au marché central de Louga, le kilogramme de pomme de terre est vendu à 400 frs tandis que celui de l’oignon coûte 300 frs. Les prix de ces denrées tant prisées par les consommateurs surtout le jour de la tabaski sont jugés abordables contrairement aux années précédentes où ces deux produits se faisaient non seulement rares mais leurs prix étaient inaccessibles. Selon Mr Lo, à kébémer, les prix ne varient pas tandisqu'à Linguère, une légère augmentation de 50 frs sur le prix du kilogramme d’oignon et de la pomme de terre a été notée. A en croire le responsable de l’Unacois Yessal, 100 tonnes d’oignon et 152 tonnes de pomme de terre récoltées à Mbane dans la région de Saint-Louis seront acheminées dans les départements de Linguère et de Kébémer pour renforcer les stocks déjà en place.









Il faut signaler que le service régional du commerce veille à l’application stricte de ces prix sur toute l’étendue de la région pour éviter toute forme de spéculation sur le dos des consommateurs, a laissé entendre le responsable de l’UNACOIS Yessal de Louga qui déclare être en contact permanent avec les commerçants affiliés à son organisation syndicale. Ce, pour éviter tout manquement de ces produits dans les 03 départements de la région.