Tabaski Matam : L’imam prie pour un Sénégal de paix, de cohésion et de progrès

À l’instar de leurs coreligionnaires, les fidèles musulmans de Matam ont célébré l’Aid El-Kébir ce lundi 17 juin 2024 au niveau du carrefour central qui a servi de lieu pour la prière des deux Rakka. Durant ce moment de communion, l’Imam Ceerno Mamoudou Abasse Sarr a rappelé aux fidèles la quintessence de la commémoration de l’événement qui rappelle aux fidèles musulmans « la soumission à la recommandation divine », avant de les exhorter à s’efforcer continuellement dans leur bonne conduite, pour tendre vers la bonté et la miséricorde du Tout-Puissant.



Devant les autorités locales et administratives, dont le gouverneur de région, il a appelé les fidèles à la droiture en s’imprégnant des remarquables qualités incarnées par Prophète de l’islam (Psl).



Après avoir entretenu les fidèles sur la sacralité de l'immolation du mouton, le chef religieux a prié pour un Sénégal de paix, de cohésion et de progrès sous la houlette des nouvelles autorités.



« L’Aid El Kébir symbolise un grand jour dans la religion musulmane. C’est un jour de bonheur, de dévotion et de paix. Une occasion pour nous de présenter nos meilleurs vœux à tout le peuple sénégalais et aux nouvelles autorités, en souhaitant au président de la République une pleine réussite pour le développement du pays dans la paix et l’unité », a-t-il prié.