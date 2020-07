Tabaski/Spéculation sur les prix des denrées : La Direction du commerce intérieur rassure

Le marché est bien approvisionné en denrées alimentaires, à quelques jours de la tabaski..L’assurance est du directeur du Commerce intérieur. Ousmane Mbaye, joint par Seneweb, révèle ici les prix fixés au détail, tout en appelant les Sénégalais à être des consom’acteurs.







La fête musulmane de l’Aïd-el-kébir appelée "Tabaski" au Sénégal s’approche à grands pas. Plus que quelques jours pour la célébrer. Et les familles s'inquiètent déjà du fait que les prix de l'oignon et de la pomme de terre soient en hausse. Cependant, la direction du commerce intérieur, joint par Seneweb, a assuré avoir approvisionné suffisamment le pays en denrées alimentaires nécessaires pour la fête.





« Concernant les denrées de première nécessité, surtout celles qui sont plus demandées durant cette fête de Tabaski notamment l'oignon, la pomme de terre ou l'huile de façon globale, nous avons quand même une suffisance de stocks en amont comme en aval. En amont, c'est la production chez les producteurs, mais aussi au stade de la distribution en intermédiaire, soit dans les centres d’éclatements, soit au niveau de la petite distribution que ce soit à Dakar ou dans les régions. Nos services ont pris les devants pour travailler avec les producteurs concernés, de manière à positionner les stocks et de façon suffisante », a soutenu Ousmane Mbaye.





Selon lui, la disponibilité est un élément important qui permet d'assurer une bonne stabilité des prix, pour que chaque région puisse disposer un peu de ses besoins.





« Nous avons fermé les frontières depuis l'apparition de la Covid (mars), donc il fallait s’assurer que les disponibilités au niveau local sont suffisantes pour couvrir convenablement cette forte demande que nous allons avoir durant cette semaine. Nous n'avons pas de difficulté par rapport à la disponibilité du produit ainsi qu'à la distribution de la marchandise. On a même noté des gens dire qu’à Ziguinchor, il y avait des difficultés, mais ça c'est une information erronée. Pour les marchandises qui concernent Ziguinchor ou les autres régions du pays, Il n'y a pas de difficulté ».





5000 tonnes de pomme de terre en stock





Selon le directeur du commerce intérieur, seule la pomme de terre connait une situation un peu différente des autres denrées alimentaires.





« Nous n'avons pas une production atomisée avec des petits producteurs. Aujourd’hui, toute l’offre que nous avons est issue d’un gros producteur et des petits producteurs, qui avaient conservé leurs productions au niveau de la chambre froide de Senegindia. Plus la Tabaski approche, moins on a les chances de mobiliser une main d’œuvre parce que les gens aussi partent chez eux. Ce qui faisait que les deux derniers jours, nous avions toutes les difficultés pour faire venir la pomme de terre ».









A en croire Mbaye, pour pallier ce manquement, ils ont eu à travailler en rapport avec l'industriel concerné pour positionner une chambre froide à Diamniadio et une bonne partie des besoins de Dakar est couverte par cette chambre froide.





« C'est une chambre froide qui a une capacité de 10.000 tonnes mais nous avons pu stocker 5000 tonnes de pomme de terre depuis pratiquement une semaine », précise-t-il, en soulignant que l’idée c’était de rapprocher ce stock du marché. « On est à 4 jours de la Tabaski mais on a une très bonne disponibilité du produit sur Dakar et sur l’ensemble des régions et nous avons aussi noté la stabilité des prix sur la pomme de terre mais aussi sur l'oignon ».





Stabilité des prix





Pourtant, il y a de cela une quinzaine de jours, une tendance haussière sur les prix de l'oignon a été constatée récemment sur le marché. Mbaye qui rassure sur la stabilité des prix, a fait savoir que le ministre du Commerce était obligé de prendre un acte réglementaire pour fixer les prix plafond pour l’oignon.





« Des prix plafond à 325 F au niveau du producteur, à 360 F au niveau du gros et à 400F au niveau du détaillant. Maintenant dans les régions, il y a un différentiel de transport qui est fixé de commun accord avec les acteurs. Sur chaque produit, il y a un différentiel de transport. Ce matin aussi, nos équipes étaient sur le terrain. Donc, nous avons noté une tendance très correcte d'un point de vue respect des prix », a fait savoir Ousmane Mbaye.





Avant de préciser que des sanctions ou des amendes seront infligées aux mis en cause.





« Aujourd’hui (hier), à 4 jours de la Tabaski, nos services restent mobilisés sur l'ensemble du territoire pour assurer une surveillance permanente des stocks et des prix et s'il y a aussi des velléités de non-respect de ces prix fixés, nos services ne manqueront pas de rétablir les prix conformément à la réglementation »





Par ailleurs, Ousmane Mbaye lance un appel aux consommateurs à veiller à la spéculation des prix des denrées alimentaires en cette période de fête.





« Nous sollicitons le concours des relais des consommateurs pour qu'ils nous aident aussi à surveiller les prix. Aujourd’hui, s’il y a un prix administré, il faudrait que les consommateurs aussi refusent que les gens leur appliquent des prix illicites ; le cas échéant, qu’ils se rapprochent des services du commerce pour que les bons prix soient rétablis ».