Talibé battu à mort à Joal : Le maître coranique prend 3 ans, dont 6 mois ferme

Mouhamadou Wahab Diop, le maître coranique qui avait battu, à Joal, un jeune talibé, a été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois ferme. Il était poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort de Babacar Gaye, un talibé âgé de 10 ans.



Pour rappel, le maître coranique âgé de 23 ans avait infligé des sévices corporels à Babacar Gaye qui n'avait pas maîtrisé sa leçon du jour. Ayant reçu trop de coups, Babacar est tombé malade. Il a fini par succomber à ses blessures.



''Je le battais avec du fil. Un jour, il s'est plaint de maux de tête. Puis, quelques jours après, il ne pouvait plus se tenir debout. J'ai dit à ses camarades de lui faire prendre un bain'', avait expliqué le maître coranique.



L'avocat du prévenu, Me Mouhamadou Fadel Fall, avait prôné l'apaisement, surtout que les parents n'ont pas réclamé de dommages et intérêts. Il avait assuré que son client n'avait pas l'intention de donner la mort. Tout en invoquant l'itinéraire tragique de Samba Diallo dans "l'Aventure ambiguë" de Cheikh Hamidou Kane, afin d'expliquer le contexte dans lequel l'enseignement coranique est dispensé au Sénégal.



Son client s'en est sorti avec 3 ans, dont 6 mois de prison ferme.