Talibé tué puis enterré à Thiès: Ce que révèle l'autopsie



Du nouveau dans l'affaire du talibé M.Samb tué puis enterré au quartier Ndouffouk par son camarade. Selon une source de Seneweb, les résultats de l'autopsie sont parvenus aux enquêteurs du commissariat central de Thiès. Le rapport médical a révélé que la cause de la mort est une asphyxie mécanique d'après le médecin légiste.



L'élève coranique aurait été étranglé mortellement contrairement à ce qui a été dit par le présumé meurtrier lors de son interrogatoire.

Suspecté dans ce crime, T.Thiaw avait donné sa part de vérité des faits lors de son interrogatoire.



" J'ai administré deux coups de cravache à M.Samb pour le contraindre à venir apprendre ses leçons. Mais j'ai constaté qu'il a rendu l'âme lorsque je suis revenu l'appeler pour le dîner " avait-il avoué.



Comment le talibé incriminé a inhumé son camarade



Après avoir constaté le drame, le talibé incriminé a acheminé, en catimini, le corps sans vie non loin d'une mosquée située dans ce même quartier. Le jeune de 11 ans est retourné, dit-il, au niveau de leur internat ( daara) pour chercher une pelle.



" J'ai creusé une tombe avant d'attacher les deux mains et les pieds de M.Samb. Puis, j'ai procédé à l'enterrement de la dépouille avant de rentrer dans la plus grande discrétion" avait expliqué le présumé meurtrier.



L'affaire s'est ébruitée lorsqu'une personne a aperçu la jambe du défunt qui affleure.